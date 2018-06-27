الاطلاع على أفضل الممارسات الهولندية في البيئة والاستدامة

المصدر: لاهاي - البيان

يترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، الوفد الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة إلى مملكة هولندا لبحث وتعزيز التعاون مع الجهات المسؤولة عن القطاعات البيئية والزراعية والحيوانية، والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة المبتكرة للتطوير وتحقيق الاستدامة في هذه القطاعات.

ويرافق معاليه في الزيارة، التي تستمر 3 أيام، عبد الناصر الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الروافد، وعمر الجندي، الرئيس التنفيذي لمزارع البادية، ومحمد خلفان، المدير العام لشركة الظاهرة القابضة، والدكتورة كلثم كياف، رئيس قسم الصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة. وتشمل فعاليات الزيارة تنظيم لقاءات ثنائية ونقاشات مشتركة مع كارولا شوتن، نائب رئيس الوزراء وزيرة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء، وسيغريد كاغ، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي للمملكة الهولندية، وكورا فان، وزيرة البنية التحتية وإدارة المياه الهولندية، ومارسيل بوكيبوم، المبعوث الهولندي الخاص لتغير المناخ، ورينا بوجيس، نائب المدير لقطاع التعاون الدولي في وزارة الخارجية الهولندية.

وتضم الزيارة جولات في مركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية، المتخصص في تحويل تحديات اليوم إلى فرص وحلول للغد.