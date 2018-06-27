بحث التعاون بين شرطة أبوظبي وبنما

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، في مقر القيادة، رولاندو لوبيز، السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي في جمهورية بنما، يرافقه إدواردو فونسيكا وارد، سفير جمهورية بنما لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية.

حضر اللقاء العميد راشد مبارك المسماري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي للشؤون الإدارية، والعميد الدكتور خلفان الكندي، مدير إدارة شؤون الموظفين بقطاع الموارد البشرية، والرائد فلاح القحطاني، مدير إدارة المكتب التنفيذي، والرائد الدكتور فيصل أحمد الكعبي، نائب مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي.