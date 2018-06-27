نهيان بن مبارك يعزّي في وفاة والدة سلطان الذيب

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء إلى أسرة المغفور لها والدة سلطان عبيد ناصر الذيب. وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك -خلال زيارته أمس خيمة العزاء في منطقة الظيت برأس الخيمة- عن مواساته لأبناء وذوي الفقيدة، سائلاً الله عزّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدّم واجب العزاء الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، وعدد من المسؤولين والشخصيات وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.