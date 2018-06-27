مناقشة اشتراطات السلامة لمستخدمي الدراجات النارية

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت شرطة أبوظبي اشتراطات السلامة بالدراجات النارية، والزي الواقي، وأسباب الحوادث الناتجة عنها، كاشفة في السياق نفسه عن وقوع نحو 682 حادثاً مرورياً للدراجات النارية خلال الخمس سنوات الماضية في الفترة من (2013-2017) نتج عنها وفاة 42 شخصاً وإصابة 89 بإصابات بليغة وذلك خلال الحلقة الشبابية التي نظمها مجلس المرور للشباب في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية مع هواة ومستخدمي الدراجات النارية في مقهى الدراجين بأبوظبي.

واستعرضت تعزيز التواصل الإيجابي مع مستخدمي الدراجات النارية، وإجراء حوار هادف معهم لتوفير أفضل الممارسات والنظم، لوقايتهم من النتائج السلبية التي تؤدي إليها الحوادث المرورية للدراجات النارية.

وشارك في المناقشات الشيخ سهيل بن حشر آل مكتوم والعميد خليفة الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات، والعميد أحمد الشحي نائب مدير المديرية، وعبد الرحيم السيد الهاشمي من مجلس أبوظبي الرياضي، والسيد علي حسين مكي من دائرة النقل في أبوظبي. وأدارها الرائد المهندس عبدالله الغفلي رئيس مجلس المرور للشباب.