توزيع 500 وعاء مياه لشرب الطيور في العين

المصدر: العين - داوود محمد

أطلقت بلدية مدينة العين مبادرة «سقيا طير» للمحافظة على التنوع البيولوجي في المدينة وتقليل موت الطيور نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتشمل 3 قطاعات.

وسط المدينة والقطاعين الشرقي والجنوبي وتستمر لمدة أسبوع على فترتين صباحية ومسائية، وسيتم خلالها توزيع ما يزيد على 500 وعاء مياه «سقايات» لشرب الطيور. وسيتم توزيع سقايات الطيور في مماشي والحدائق، ويشارك فيها فريق الوطن التطوعي، وفريق كشافة الآغا خان التطوعي، وشركة صيدلية المدينة إلى جانب موظفي بلدية مدينة العين والجهات الخاصة والراغبين من الجمهور.وأكد سعيد عبدالله الجابري رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في قطاع وسط المدينة، أن هذه المبادرة هي امتداد لنهج المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في المحافظة على البيئة.