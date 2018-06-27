«تنفيذي أم القيوين» يعرّف ببرامج كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بأم القيوين، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، يوماً مفتوحاً بهدف إتاحة الفرصة لموظفي الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في أم القيوين للتعرف على برامج الدراسات العليا والبحث العلمي التي تقدمها الكلية.

حضر الجلسة الافتتاحية لليوم المفتوح التي تضمنت ورشة تعريفية حميد راشد بن حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي وعائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي ومديرون وموظفون من المؤسسات والدوائر الحكومية بأم القيوين.

وتم خلال الورشة إلقاء الضوء على نظام الكلية، حيث قدم مجموعة من أساتذة الكلية نبذة تعريفية حول نظام عمل الكلية منذ انطلاقها في عام 2005 لتكون أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي.

وتم إلقاء الضوء علي دور الكلية وسعيها إلى دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات والوطن العربي وبناء قادة المستقبل من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات، وركزت الورشة على تعريف الحضور ببرامج الماجستير التي طرحتها الكلية والتي تتضمن أربعة برامج ماجستير تم تصميمها وفقاً لأعلى المعايير الأكاديمية وهي برنامج الماجستير في الإدارة العامة وبرنامج الماجستير في إدارة الابتكار، بالإضافة إلى برنامج الماجستير في السياسة العامة وبرنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة والذي يقدم باللغة العربية. يذكر أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية قدمت ست منح دراسية لدراسة الماجستير لموظفي حكومة أم القيوين. أم القيوين- وام

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