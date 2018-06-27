«بلدية عجمان» تكرّم المشاركين في «أطول مائدة إفطار بالعالم»

المصدر: عجمان - البيان

كرمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان كل الجهات المشاركة والمنظمين وفرق العمل والرعاة الذين أسهموا في إنجاح مائدة الخير، التي مكنت إمارة عجمان من تحطيم الرقم القياسي في «موسوعة غينيس»، لتسجل رقماً غير مسبوق كأطول مائدة إفطار في العالم أقيمت بطول 2893 م وبمشاركة أكثر من 6000 شخص من كل فئات وشرائح المجتمع.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن الإنجاز الذي حققته الدائرة ما كان ليتحقق لولا دعم القيادة الحكيمة وتوجيهات سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي يدعو للتعاون الدائم والتنسيق الفعال الذي يسهم في إنجاح الفعاليات وتحقيق نتائج تفوق التوقعات، مشيداً بالدور الكبير الذي قدمته كل دوائر الإمارة، التي كثفت جهودها وتعاونت فيما بينها لتشكل فريقاً واحداً يعمل لتحقيق الأفضل .