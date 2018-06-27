حملات توعية وتفتيش على المؤثرات العقلية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية الوثبة العديد من الفعاليات والحملات التوعوية والتفتيشية والمجالس المجتمعية والبرامج التي استهدفت رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن القضايا التي تتعلق بمظهر المدينة وتطبيق القوانين وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وشارك مركز بلدية الوثبة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في محاضرة دينية بعنوان «مكافحة المؤثرات العقلية» التي قدمها فضيلة الشيخ خالد عبدالسلام، وقد استثمرت بلدية الوثبة هذا اللقاء في الاطلاع على احتياجات أهالي المنطقة، وذلك تمهيداً لدراستها، وبحث سُبل تنفيذها في أقرب وقت ممكن عبر معالجة البسيط منها، وإدراج الكبير منها ضمن خطط التطوير بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

حيث تهدف البلدية من وراء هذا التوجه الارتقاء بقيمة الخدمات المقدمة، بالشكل الذي يساهم في رفع مؤشر الأداء الاستراتيجي الخاص برضا المتعاملين. ونظم مركز بلدية الوثبة وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين ممثلين بشرطة بني ياس ودائرة التنمية الاقتصادية حملة مزدوجة على البقالات في المنازل، ولمواجهة ظاهرة التكدس السكاني أسفرت الحملة عن تحرير 5 مخالفات بحق المنازل بشأن تكدس العزاب من جهة، ووجود بقالات غير مرخصة فيها من جهة أخرى، وبالإضافة إلى الشقق الغير الموثقة. وشاركت بلدية أبوظبي ممثلة بمركز بلدية الوثبة وبالتعاون مع مستشفى «ميد كلينك بني ياس» بتنظيم محاضرة صحية في مجلس الوثبة جنوب بعنوان «التغذية الصحية».