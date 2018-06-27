«قضاء أبوظبي» تطّلع على تجربة شرطة دبي في العلاقة مع الشركاء

المصدر: دبي - البيان

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من إدارة الشراكات والمسؤولية المجتمعية بدائرة القضاء في العاصمة أبوظبي، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على تجربتها في مجال إدارة العلاقة مع الشركاء.

واستقبل المقدم عبد الرحمن النعيمي، رئيس قسم الشراكة المؤسسية بشرطة دبي، الوفد الذي ضم صالح العامري، رئيس قسم الشراكات بدائرة القضاء، وطارق الهاشمي أخصائي شراكات، وعذبة المحيربي ضابط اتصال مؤسسي بالدائرة.

وذكر النعيمي أن نظام الشراكة في شرطة دبي يتضمن آلية قياس فاعلية الشريك في مشاريع وبرامج عمل الشرطة وهي آلية تضمن المتابعة المستمرة لمدى فاعلية وكفاءة العمليات المشتركة مع مختلف المؤسسات الحكومية الأخرى، مشيراً أن النظام مطبق على 82 شريكاً استراتيجياً لشرطة دبي، و140 شريكاً رئيسياً.