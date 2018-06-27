مختبر دبي يعتمد تمديد فترة صلاحية الأغذية

المصدر: دبي- البيان

اعتمد قسم مختبرات الأغذية والبيئة بمختبر دبي المركزي مؤخراً آلية لتصميم نماذج لدراسة فحص تقدير فترة صلاحية المنتجات الغذائية المختلفة اعتماداً على نوع مكونات المواد الأساسية للمنتج وطرق التصنيع والتعبئة والتخزين، بالإضافة إلى فترة صلاحية المنتج المقترحة من المؤسسة الغذائية.

وقال المهندس أمين أحمد أمين مدير إدارة مختبر دبي المركزي إن هذه الدراسة جاءت بهدف إبقاء أو تمديد فترة صلاحية المنتجات الغذائية استجابة لرغبة المتعاملين.

وأفادت مها الهاجري رئيس قسم مختبرات الأغذية والبيئة بأن آلية العمل في الدراسة تقوم على قياس تغير الخواص الفيزيائية والكيميائية للمادة الغذائية التي تحدث نتيجة لتأثر المنتج بعوامل جودة مراحل التصنيع والتعبئة والتخزين والتوزيع، وذلك برصد مدى تغير المحتوى البكتيري الكلي والنوعي للمادة الغذائية ضمن الفحوص الميكروبيولوجية، باستخدام أفضل التقنيات التقليدية والمتطورة الحديثة والمعتمدة حسب نظام جودة المختبرات الآيزو 17025.

وأضافت إن فحص الماء النشط يعتبر من أهم الفحوص الأساسية في تحديد تصميم نموذج فحص فترة الصلاحية واستقرار الأغذية ضد التلف والفساد، ويعتبر أيضا العامل الأساسي لنمو وتكاثر البكتيريا، كما تؤثر بعض العوامل الكيميائية في سرعة فساد المنتجات الغذائية مثل تغير اللون الأنزيمي، والأكسدة، وتكسر الفيتامينات، وتغير البروتينات، وتدهور النشا وتحوله إلى جلاتين، فكلما قلت نسبة المحتوى المائي في المنتج الغذائي زادت فترة صلاحيته.