"الوطني للأرصاد" ارتفاع في درجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا وتميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الداخلية فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام .

ونوه المركز في نشرته اليومية إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/ساعة بوجه عام وتصل إلى 30 كم/ساعة أحيانا على بعض المناطق المكشوفة.

ولفت إلى أن الخليج العربي سكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:41 والثاني عند الساعة 00:36 والجزر الأول عند الساعة 18:11 والثاني عند الساعة 07:53 .

وأوضح أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 10:03 والثاني عند الساعة 20:48 والجزر الأول عند الساعة 15:46 والثاني عند الساعة 03:38 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغر

أبو ظبي 42 29 70 15

دبي 40 29 65 20

الشارقة 41 27 70 25

عجمان 39 29 70 30

أم القيوين 40 27 75 25

رأس الخيمة 39 28 75 25

الفجيرة 40 34 55 15

العين 44 28 55 15

ليوا 46 28 50 10

الرويس 40 28 70 20

السلع 41 29 70 20

دلما 42 30 75 30

طنب الكبرى 38 29 85 35

طنب الصغرى 38 29 85 35

أبوموسى 38 30 85 35