«الموارد البشرية» تحدد أسعار 4 باقات لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أسعار محدثة لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة من خلال أربع باقات يقدمها 11 مركزا للخدمة "تدبير" على مستوى الدولة.

وأكد خليل ابراهيم خوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة حرص الوزارة على تقديم حزمة من الأسعار المناسبة والملائمة لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة بما يتناسب ومتطلبات واحتياجات الأسر واصحاب العمل وذلك وفقا لمعايير وضوابط محددة وضعتها الوزارة لعمل مراكز "تدبير" التي تقدم الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت واشرافها".

وأشار إلى انه سيتم تحديث أسعار "باقات تدبير" كل ستة أشهر بناء على التنسيق مع السلطات المعنية في عدد من الدول المرسلة للعمالة المساعدة.

وأوضح خوري ان قوائم الأسعار المحدثة والمحددة بسقف أعلى سيكون لها دور فاعل في ضبط أسعار استقدام وتشغيل العمالة المساعدة بالإضافة إلى احداث حالة من التنافس بين مراكز تدبير في ظل وجود خيارات عدة امام المتعاملين لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة.

وبحسب الأسعار المحدثة ، فان الباقة الأولى /التوسط/ توفر خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة حسب متطلبات الاسر واصحاب العمل ويبلغ سقف تكلفة الاستقدام التي تدفع لمرة واحدة في هذه الباقة لعمالة الفلبين 14 ألف درهم بحد اقصى، وإندونيسيا وسريلانكا 15 ألف درهم لكل منهما ، واثيوبيا 5000 درهم، وكينيا و أوغندا 6500 درهم لكل منهما، والهند 12 ألف درهم، وبنغلاديش 7000 درهم ونيبال 14500 درهم حيث تمثل الأسعار في الباقة الأولى الحد الأقصى لتكلفة الاستقدام، ولا تشمل الرسوم الحكومية المتعلقة بإصدار التأشيرات والإقامة والفحص الطبي وغيرها.

أما الباقة الثانية فتوفر للمتعاملين العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة للعمل لفترة تعاقديه مدتها ستة اشهر حيث يسمح بعد انقضاء هذه الفترة بإنتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل او الاسرة المعنية في حال موافقة الاطراف المعنية.

ويسدد المتعامل تكاليف الانتقال لمرة واحدة بعد انقضاء الفترة المشار اليها بواقع 8 آلاف درهم لكل من العمالة الفلبينية والاندونيسية والسيرلانكية بينما تبلغ لعمالة بنجلاديش 4 الاف و500 درهم وتبلغ لكل من عمالة اثيوبيا وكينيا واوغندا 3 الاف و500 درهم وتبلغ تكلفة الانتقال لكل من عمالة الهند ونيبال 6 الاف درهم.

كما يسدد المتعامل الذي يختار الباقة المشار اليها بشكل شهري 2500 درهم لكل من عمالة الفلبين واندونيسا و2200 لعمالة سيرلانكا و 2250 لعمالة كل من بنجلاديش وكينيا ونيبال والهند وتبلغ لعمالة اثيوبيا واوغندا 2300 درهم شهريا وذلك الى حين انتهاء فترة الستة اشهر حيث يقوم بعدها المتعامل بسداد أجر العامل المساعد الذي يتم الاتفاق عليه في عقد العمل ، ويمكن للمتعامل أن يطلب انتقال العامل المساعد على إقامته خلال فترة أقل من ستة أشهر ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر من التعاقد مع مركز تدبير.

أما الباقة الثالثة فتقدم خدمة التشغيل المؤقت لمدة سنتين حيث يتم توفير عامل مساعد مسجل على المراكز ولا يسمح بانتقاله كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الاسرة ويبلغ سقف التكلفة الشهرية في هذه الباقة لكل من عمالة الفلبين واندونيسا 2500 درهم بحد اقصى لكل منهما، وسريلانكا واثيوبيا واوغندا 2300 درهم لكل منهم، وكينيا والهند وبنغلاديش ونيبال 2250 درهما لعمالة كل من هذه البلدان.

وتوفر الباقة الرابعة العامل المساعد المسجل على مراكز الخدمة تدبير للعمل بنظام مرن حسب متطلبات صاحب العمل /ساعات – أيام – أسبوع/ حيث تصل تكلفة العامل من جميع الجنسيات المشار اليها خلال 4 ساعات يوميا 120 درهما بحد اقصى،و 8 ساعات يوميا 200 درهم بحد اقصى، و 7 أيام 1120 درهما بحد اقصى، و 30 يوما 3500 درهم بحد اقصى، و 6 أشهر 3250 درهما شهريا، و 12 شهرا 3000 درهم شهريا بحد اقصى.

وتضم مراكز الخدمة تدبير البالغ عددها 11 مركزا ، مركزين في أبو ظبي في منطقتي الباهية القديمة ومدينة زايد، و4 مراكز في دبي بمناطق أم الشيف والبرشاء الثانية وجميرا 2 وأم الشيف، ومركزا واحدا في الشارقة بمنطقة الصناعية 12 و3 مراكز في عجمان بمنطقة الجرف ومركزا واحدا في الفجيرة بمنطقة الحليفات.

وتقدم مراكز "تدبير" كافة الخدمات المتعلقة بمتطلبات الاستقدام والتشغيل من حيث فتح ملف للمتعامل واستخراج تصاريح وعقود العمل وتجديدهما والغائهما والابلاغ عن الانقطاع عن العمل وسحب البلاغ وإنجاز جميع الأعمال الرسمية المتعلقة باستكمال مستندات العمالة المساعدة / الكشف الطبي – التأمين الصحي – بطاقة الهوية – تثبيت الإقامة / اضافة الى استلام العمالة المساعدة عند وصولها الى الدولة وتوفير السكن لها قبل تسليمها لمقر العمل.

كما تشمل الخدمات توفير مركز دعم متخصص لضمان توازن العلاقة بين طرفي العلاقة و توجيه وتوعية الطرفي بالحقوق والواجبات و توجيه وإرشاد المتعاملين لمعرفة الجنسيات والمهن المتاح استقدامها من العمالة المساعدة.

يذكر ان مهن العمالة المساعدة تشمل ، مستخدم ، وبحار ، وحارس، و راعي ، و سايس ، وصقار، وعامل ، ومدبرة منزل، وطباخ ، ومربية أطفال ، ومزارع ، وبستاني ، ومدرب خاص ، وممرض خاص ، ومدرس خاص، ومندوب خاص ، ومهندس زراعي خاص ، وسائق خاص.