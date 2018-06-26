إطلاق مبادرة «سقيا الطيور» لوقايتها من الحر وحماية التنوع البيئي في العين

المصدر: العين – داوود محمد

أطلقت بلدية مدينة العين مبادرة " سقيا طير " للمحافظة على التنوع البيولوجي في المدينة و تقليل موت الطيور نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتشمل 3 قطاعات، وسط المدينة والقطاع الشرقي والقطاع الجنوبي وتستمر لمدة أسبوع على فترتين صباحية و مسائية، و سيتم خلالها توزيع ما يزيد عن 500 وعاء ماء "سقايات " لشرب الطيور، وسيتم توزيع سقايات الطيور في مماشي و الحدائق.

ويشارك في المبادرة عدد من الفرق التطوعيةمنها فريق الوطن التطوعي، فريق كشافة الآغا خان التطوعي، شركة صيدلية المدينة إلى جانب موظفي بلدية مدينة العين والجهات الخاصة والراغبين من الجمهور، بإشراف إدارات خدمة المجتمع في القطاعات المنظمة لمبادرة سقيا طير.

وأكد سعيد عبدالله الجابري رئيس قسم الفعاليات والأنشطة بقطاع وسط المدينة، أن هذه المبادرة هي امتداد لنهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، رحمه الله ، في المحافظة على البيئة و حماية عناصرها لاستمرار الحياة الطبيعية، ولذلك عند ملاحظة عدد من الطيور النافقة في فترة الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود أماكن للشرب تم اطلاق هذه المبادرة لما لها من مردود بيئي، تم اختيار أماكن تجمع الطيور مثل المماشي و الحدائق ولتركيب منصات لشرب الطيور، وتطمح في الفترة القادمة أن تشمل مبادرة سقيا طير سقايات قابلة لإعادة التدوير مما يشكل محافظة على البيئة بشكل أوسع.

وأضاف لمسنا تجاوبا كبيرا من الجمهور من جميع الفئات العمرية، مما دفع البعض لإحضار أطفاله للمشاركة لتعليمهم الاهتمام والعناية بالطيور، وتم توفير ما يزيد عن 200 ساعة تطوعية ،و للمساهمة في نشر هذه المبادرة عن نطاق أوسع.

وتتسم أواني السقيا التي يتم تركيبها بمواصفات سهولة التركيب و خفة الوزن و سلاسة شرب الطيور وتستمر طوال العام ويتم اعادة تعبئتها بشكل دائم لضمان تحقيق الهدف منها وقامت العين في وقت سابق بتوزيع منصات للطيور لحمايتها من حرارة الصيف وتأمين أماكن للأكل والشرب في فترة الصيف.