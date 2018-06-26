مكتوم بن محمد يحضر أفراح القرقاوي والمضرب

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات حفل الاستقبال الذي أقامه إسماعيل عبدالله القرقاوي في مركز دبي التجاري العالمي مساء أمس لمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة محمد عبدالله المضرب. كما حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وكبار ضباط الشرطة في الإمارات وأقارب العروسين. وقد هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم العروسين وذويهما متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة وهانئة.