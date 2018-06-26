خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى فليبي شاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، وذلك بمناسبة يوم الاستقلال الوطني لبلاده، وبعث سموه برقية تهنئة إلى بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس التركي أردوغان، وإلى فليبي شاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، وإلى بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا.