إنتاج المياه بالتناضح العكسي الأكبر عالمياً بأبوظبي

المصدر: أبوظبي –أحمد سعيد

كشفت دائرة الطاقة بأبوظبي عن إطلاق أكبر مشروع لإنتاج المياه بالتناضح العكسي في العالم بمنطقة الطويلة في أبوظبي، بسعة إنتاج 200 مليون جالون يومياً.

والذي ينتج نحو 65% من المياه الصالحة، عوضاً عن النظام الحالي الذي ينتج 34% فقط، متوقعاً بأن يبدأ التشغيل الكامل بحلول الربع الأخير من 2022.

25 شركة

وأوضحت الدائرة خلال إحاطتها الإعلامية الأولى التي عقدت أمس في مقرها بجزيرة المارية في أبوظبي، عن اختيار 25 شركة مؤهلة للمشاركة في الأعمال التنافسية لاختيار مطور أو ائتلاف مطورين والذي سيتملك بحد أقصى 40% من شراكة مشروع محطة تحلية المياه والتي سيتم تأسيسها وفقاً لقوانين إمارة أبوظبي ودولة الإمارات لإنتاج المياه المحلاة بنظام المنتج المستقل من خلال تقنية التناضح العكسي.

وبينت أن المشروع يشتمل على تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملك محطة تحلية المياه بسعة إنتاج 200 مليون جالون من المياه يومياً (MIGD)، بالإضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة حيث سيكون موقع المحطة المزعم إنشاؤها في مجمع الطويلة للماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، الذي يقع على بعد حوالي 45 كم شمال إمارة أبوظبي.

استدامة

وأوضح المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، أن المشروع سيساعد على دعم ما حققته إمارة أبوظبي نحو الاستدامة وتنوع مصادر الطاقة والأمن المائي، وذلك وفقاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، الذي شجع على تحقيق الريادة في المجال البيئي من خلال رؤيته وإخلاصه وحكمته.

والتي تستمر الآن من خلال رؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة –حفظه الله - وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإشراف ومتابعة من حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة.

وأضاف المرر: «نسعى لتطوير وتعزيز البنية التحتية للإمارة من خلال طرح مشاريع تواكب الطلب المتزايد على مختلف مجالات الطاقة، ومن خلال تبني مشروع الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي نؤكد جاهزية قطاع البنية التحتية والطاقة لمواكبة أحدث التقنيات وكفاءته العالية.

كما ونؤكد بأننا نخلق فرصاً تنافسية عالية ونستقطب الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها في استحداث جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية واستدامتها مما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية للإمارة واستراتيجية الدولة لقطاع الطاقة 2050».

تعزيز

من جانبه، أكد المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة، أن «المحطة سوف تساهم في تعزيز موقف الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص كمركز عالمي رائد في مشاريع الإنتاج المستقل للماء والكهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص.

بحيث أصبحت من الجهات الرائدة في تطبيق برنامج المنتج المستقل وتمكنت من جذب مجموعة من الاستثمارات الدولية التي تتنافس لتنفيذ مشاريعها في أبوظبي، موضحاً أنه بالإضافة لإنتاج 200 مليون جالون من المياه يومياً بتقنية التناضح العكسي سوف يعزز المشروع من كفاءة القطاع ويسهم في تحسين الأداء الاقتصادي لقطاع الماء والكهرباء».

خطوات المشروع

من جانبها، بينت المهندسة عائشة المنصوري من قطاع الخصخصة بالدائرة أن أكثر من 40 شركة قامت بالاستجابة وإبداء الاهتمام بالمناقصة التي تم طرحها في الصحافة الدولية والمحلية في يناير هذا العام، وتقدمت 27 شركة منها ببيان المؤهلات بناء على الطلب الذي صدر بتاريخ 15 فبراير 2018.

وبعد مراجعة شاملة لكافة بيانات المؤهلات التي تم استلامها، تم تأهيل 25 شركة (بما في ذلك شركات محلية) بناء على المعايير المتبعة حيث سيحصلون جميعهم على «طلب تقديم العروض» التفصيلي. ومن ضمن هذه الشركات تم تأهيل 13 شركة على أساس منفرد مستقل، وعليه بإمكان تلك الشركات تقديم العروض الخاصة بهم دون الحاجة لتشكيل ائتلاف مع أطراف أخرى مؤهلة.

أما الشركات الـ 12 المتبقية فقد تم تأهيلها على أساس مشروط، وتم إخطارهم بخطاب رسمي من قبل الدائرة أنه بإمكانهم أن ينضموا للمنافسة عن طريق تشكيل ائتلاف مع شركات مؤهلة أخرى، وذلك وفقاً لشروط محددة ومعينة ليتم اعتبارها شركات مؤهلة رسمياً بالشكل الذي يسمح لها بتقديم عروضها الخاصة هذا وتم تحديد تاريخ 29 أكتوبر 2018 كموعد لتقديم العروض في طلب تقديم العروض.

ومن ثم سيشهد الربع الأول من العام المقبل 2019 توقيع اتفاقيتين الأولى لشراء المياه لمدة 30 عاماً، والثانية للمساهمين، على أن يتم الإغلاق المالي للمشروع في الربع الثاني من 2019، على أن يبدأ التشغيل الفعلي خلال الربع الأخير من 2022.

التناضح العكسي

يذكر أن التناضح العكسي هو عملية انتقال الماء من محلول ملحي إلى محلول آخر أقل تركيزاً عبر غشاء شبه نافذ. وتتكون محطة التناضح العكسي من ثلاثة مكونات رئيسية وهي نظام المعالجة الأولية ومضخة ذات ضغط عال ووحدة الغشاء.

في حين تستخدم عملية التحلية الحرارية التقليدية (بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل وتقنية التأثير المتبادل) البخار من مولد الطاقة للتحلية. وتتميز تقنية التناضح العكسي في أنها لا يجب إلحاقها بمحطة توليد الطاقة، مما يمنحها خصائص المتانة والمرونة وقلة اعتماديتها على الوقود الأحفوري.

تقنيات حديثة

تعتبر تقنية التناضح العكسي احدى أهم التقنيات الحديثة في تحلية المياه وهي عملية معاكسة للظاهرة الطبيعية المسماة بالتناضح، حيث ينتقل الماء من المحلول الأعلى تركيزاً نحو الأدنى عبر غشاء شبه نافذ باستخدام الضغط. وهي طريقة متَّبعة لتنقية المياه بمرورها بعدد من المراحل يفصل بعدها الماء عن الأملاح والمعادن الأخرى بواسطة الكهربــاء فقــط.