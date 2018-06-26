73 % توطين الوظائف العليا في «تعاونية الاتحاد»

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد الموظفين المواطنين في «تعاونية الاتحاد» 343 موظفاً وموظفة، فيما وصلت نسبة التوطين في الوظائف الإدارية العليا إلى 73% و30% في الوظائف الإدارية الاخرى.

وأكد أحمد بن كنيد مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في التعاونية أن تعاونية الاتحاد تولي موضوع التوطين أهمية قصوى لكونه موضوعاً وطنياً تنموياً، مشيراً إلى أن عدد المواطنين العاملين في التعاونية بلغ 127 مواطناً و216 مواطنة حتى نهاية مايو 2018.

كما تحرص التعاونية بشكل مستمر على استقطاب الكوادر البشرية المواطنة والإبقاء عليها للإسهام مع الحكومة الرشيدة المضي قدماً بملف التوطين في القطاع الخاص والتغلب على التحديات التي تواجه التوطين في هذا القطاع.

مؤهلات

ودعا الكوادر البشرية المواطنة بمختلف خبراتهم ومؤهلاتهم الدراسية الباحثين عن عمل زيارة الموقع الالكتروني للتعاونية www.corporate.unioncoop.ae لتقديم طلبات التوظيف، مضيفاً أن التعاونية نظمت يوماً مفتوحاً للتوظيف بالتعاون مع برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية بمقر هيئة المعرفة والتنمية البشرية -دبي.

حيث تم خلال الفعالية تقديم محاضرات تعريفية بالتعاونية وفرص العمل المتاحة لديها«. وأشار بن كنيد إلى أن تعاونية الاتحاد تتبنى المواهب الإماراتية وتحرص على دعمها باستمرار من خلال البرامج التدريبية المتكاملة، وتوفير الفرص الوظيفية التي تلبي طموحهم وتساعدهم على التقدم المهني المستمر.

مشيراً إلى أن التعاونية وبدعم من مجلس الإدارة مستمرة في نهج توطين الوظائف وخلق فرص عمل لأبنائنا المواطنين بما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية لـ «خطة دبي 2021» الرامية لبناء جيل مبدع مبتكر قادر على مواصلة الإنجازات».