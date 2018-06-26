بحث يكشف القيم الإيجابية في الخطاب السياسي للشيخ زايد

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

طرح الدكتور رفعت محمد البدري أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة الجزيرة بدبي، بحثاً بعنوان: «القيم الإيجابية والقوى الاستراتيجية في الخطاب السياسي للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله»، وأجرى دراسة تحليلية لنص الخطاب في ضوء نظرية الاتصال.

مؤكداً أن قوة الخطاب السياسي ومؤشرات نجاحه تكمن فيما يتضمنه من قوى استراتيجية، باعتبارها مجموعة العناصر أو القوى المؤثرة التي يضفيها الخطاب على قوة الدولة وهیبتها بین الدول؛ بمعنى أنها مجمل الأبعاد المؤثرة إیجابیاً على المكانة الاعتبارية للقائد وللمؤسسة السياسية.

وأوضح أن الخطاب السياسي لمؤسس الدولة الشيخ زايد، يمثل أحد أهم الأسباب في استقرار وتطور ونهضة الإمارات، وكشف في بحثه طبيعة وخصائص ذلك الخطاب وقوى التأثير الاستراتيجية به، وما تضمنه من قيم إيجابية كان لها أكبر الأثر في توحد البيت، واصطفافه خلف قيادته حتى بعد رحيل المؤسس وتولى أبناؤه مقاليد الحكم وإدارة شؤون الدولة.

وكشفت عن وجود 45 قيمة إيجابية في خطابات الشيخ زايد، تنوعت لتشمل الانتماء العربي والإسلامي، والوقوف مع الأشقاء، والسعي إلى السلام وحسن الجوار، والتسامح والإخاء، والتمسك الثابت بالاتحاد، وتعظيم دور الشباب والمرأة.



