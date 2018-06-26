«قضاء أبوظبي» تؤهّل مندوبي مكاتب المحاماة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة الأولى من برنامج التكوين الأساسي لمندوبي مكاتب المحاماة، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية للائحة تنظيم أعمال مندوبي مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات أبوظبي التي أصدرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.

حيث تشترط خضوع مندوبي مكاتب المحاماة لدورة تأهيلية كشرط لقبولهم ضمن جدول المندوبين المعتمدين أمام محاكم ونيابات أبوظبي، إضافة إلى شرط حصولهم على إجازة في القانون.

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن البرنامج الذي تنفذه بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية؛ يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لعمل مندوبي مكاتب المحاماة، إضافة إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة فعّالية وتميز. مشيرةً إلى حرصها على تجويد أداء كافة أطراف العمل القضائي والعدلي في إطار سعيها نحو التميز في تقديم خدماتها وفق أرقى الممارسات العالمية.

ويذكر أن البرنامج الذي بدأ دورته الأولى يوم الأحد الماضي في أبوظبي، يقدم عدداً من المحاور أهمها التعريف بالنظام الإلكتروني لدائرة القضاء، معايير وضوابط العلاقة بين مندوبي المحامي والموكل، ميثاق العلاقة بين القضاء والمحاماة وتعزيز القيم القضائية وأخلاقيات العمل لمندوبي المحامين والتقيد بها عند التعامل والتخاطب مع المحكمة. إضافة إلى الضوابط والمحظورات في عمل مندوبي مكاتب المحاماة.