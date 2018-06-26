3360 طلب مكافحة بعوض تعاملت معها «تدوير» 2018

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

أكد مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» أن إجمالي طلبات خدمة مكافحة البعوض التي تعامل معها منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بلغت 3360 طلب خدمة، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي مكافحة نحو 3 ملايين 600 ألف بؤرة لتكاثر البعوض.

وأوضح المهندس محمد المرزوقي مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في «تدوير» خلال مؤتمر صحفي عقده أمس أن خدمات مكافحة الصحة العامة في المركز تقدم خدمات مجانية لمواجهة آفات الصحة العامة، حيث رصدت 72 مليون درهم سنويا لعمليات المكافحة وخلق مجتمع صحي وآمن.

وأشار إلى أن فترة الشتاء هي أكثر مواسم تكاثر البعوض، فيما تقل خلال فترة الصيف أعداد طلبات الخدمة ونسبة الإصابة بالبعوض بصورة كبيرة وذلك نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

زيادة الوعي

وأكد حرص تدوير على زيادة الوعي بأهمية الحملة التي أطلقتها مؤخراً وبالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين، تحت شعار «كيف نحمي مجتمعنا من البعوض»، بالإضافة إلى تعريف أفراد المجتمع بطرق الوقاية منها.

واستعرض المرزوقي الخطة الإستراتيجية لحملة مكافحة البعوض والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة المجتمع وتعريف أفراده بطرق الوقاية من البعوض، والخدمات التي تقدمها «تدوير» وشركاؤها في هذا الصدد.

بالإضافة إلى كيفية حصول الجمهور عليها من خلال التواصل مع مركز الاتصال الحكومي لكي تحقق الاستفادة المرجوة منه. كما تضمن العرض معلومات مفيدة عن البعوض وأسباب تكاثرها والاجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من الأمراض المنقولة التي تسببها للإنسان.

وقال إن نظام الإدارة المتكاملة لمكافحة البعوض يشمل عدة مراحل تبدأ بعمليات المسح والرصد لجميع مواقع توالد البعوض المحتملة داخل المزارع، ويتم ذلك من خلال الرصد الحشري للبعوض الطائر من خلال محطات الرصد المخصصة، وصولاً إلى مرحلة المكافحة لبؤر الإصابة وأماكن تواجد البعوض حيث تستخدم «تدوير» أحدث الوسائل المتبعة عالمياً مثل استخدام مبيدات بيولوجية بتركيبات متطورة ذات فعالية عالية طويلة الأمد وذات تأثير آمن وسليم على البيئة.

ودعا المرزوقي السكان إلى الإبلاغ عن تجمعات المياه الراكدة المؤدية إلى نشر الآفات الصحية والبعوض وذلك بالاتصال على الرقم 800555 مشدداً على ضرورة المحافظة على النظافة العامة وعدم رمي النفايات في الأماكن العامة والمهجورة منعاً لتكاثر البعوض وغيرها من الحشرات الضارة.

وأوضح أنه تم بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي التعامل مع 252 موقعاً تم رصد حالات عمالة قادمة من بلادهم مصابة بالملاريا واتخاذ الاجراءات الوقائية منعاً لتواجد البعوض الناقل لمرض الملاريا.