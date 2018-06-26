مجلس إدارة «عجمان للمواصلات العامة» يطلع على الخطة الاستراتيجية

المصدر: عجمان - البيان

عقد مجلس إدارة مؤسسة عجمان للمواصلات العامة اجتماعه الأول بتشكيلته الجديدة برئاسة محمد عبدالله علوان النعيمي، وأعضاء المجلس أحمد الغملاسي نائب الرئيس وسلطان حارب ومحمد المهيري وعبدالرحمن النعيمي وبحضور المهندس عمر بن عمير مدير عام المؤسسة، وتم عرض إنجازات المؤسسة في الفترة الماضية، والنتائج المالية.

وأوضح المهندس بن عمير الخطة الاستراتيجية للمؤسسة مبيناً المشاريع الحالية وسير العمل فيها وما وصلت إليها بالنسب المئوية، كما قدم رؤية حول ما يستجد من أعمال من شأنها تلبية احتياجات الجمهور.‬

‫وفي نهاية الاجتماع وجه محمد عبدالله علوان النعيمي بتذليل الصعاب حتى يتسنى للمؤسسة أن تضع بصمة في تطوير حركة النقل والمواصلات على نطاق المنطقة.‬