تشكيل مجلس شباب «الصحة» لتحفيز المبدعين في بناء المستقبل

المصدر: دبي - وام

تعزيزاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في إعطاء الشباب فرصاً استثنائية لقيادة مسيرة المستقبل، ليتمكنوا من القيام بمهمتهم في تحقيق محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071.

أصدر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع قراراً وزارياً رقم 198 لسنة 2018 بتشكيل مجلس شباب الوزارة، بهدف تمكين وتأهيل وتفعيل دور الشباب المميزين والمبدعين وتبني القطاعات الشبابية ودعمها وتحفيزها على المزيد من الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

وأكد معالي عبد الرحمن العويس أن تشكيل مجلس شباب الوزارة جاء تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة بتمكين شباب الوطن ليكونوا رواداً في بناء مستقبل الإمارات في مختلف قطاعات الدولة وليشكل المجلس حلقة وصل بين الشباب وصناع القرار في الدولة..

معرباً عن أمله في أن يقدم المجلس مبادرات حيوية وإنجازات فريدة تشكل رافداً لتحقيق استراتيجية الوزارة، متمنياً لأعضاء المجلس التوفيق وتحقيق النجاحات في خدمة الوطن ليكونوا نموذجاً يحتذى به على مستوى الدولة.

بيئة حاضنة

من جانبها قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب إن حكومة دولة الإمارات حريصة على تهيئة البيئة الحاضنة للشباب والطاقات الوطنية ليكونوا أكثر إسهاماً في نهضة الدولة وازدهارها إدراكاً منها لأهمية دور هذه الشريحة في صناعة المستقبل بما يمتلكون من طاقات وإمكانات متميزة وقدرة على التواصل والانفتاح والتفاعل مع المستجدات ومواكبة التطورات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطويعها للخدمات التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة أهداف مجتمعهم ووطنهم.

9 أعضاء

ويضم مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسعة أعضاء من الشباب والشابات المواطنين من فئة الأطباء والفنيين والإداريين من مختلف التخصصات منها طب الأسنان وطب الأسرة والتغذية والصحة العامة وتصميم الوسائط الإعلامية وتقنية المعلومات من الموظفين العاملين في الإدارات ومختلف المنشآت الطبية التابعة للوزارة.

وتم تشكيل فريق العمل لاختيار أعضاء المجلس وفقاً لعدد من المعايير التي تضمنت الأداء والإنجاز والمبادرة والإبداع والقدرة على التعلم والتعاون والإلتزام الوظيفي والعمل تحت الضغط والإيجابية والمرونة والتأثير على الغير والإجادة مع وجود تعدد في المهام.

وأوضح الدكتور سلطان أحمد الشريف رئيس مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع - الحاصل على درجة الماجستير في طب الأسنان الترميمي والتكميلي وعضو مجلس الإمارات للشباب عن إمارة الفجيرة - أن مهام المجلس تشمل تقديم الدعم للقيادة العليا في الوزارة من خلال مناقشة التحديات التي تواجه العمل والخروج بأفضل التوصيات والحلول للتغلب على تلك التحديات والوصول إلى أفضل النتائج لتحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية الموظفين وربط أفكار الشباب في الوزارة مع رؤية مجلس الإمارات للشباب الذي يختص بوضع استراتيجية للشباب بما يتوافق مع الوجهات المستقبلية للدولة.

من جهتها أشارت الدكتورة العنود بن عامر طبيبة الأسنان نائبة رئيس المجلس إلى أن مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب يعد منصة شبابية تركز على جيل المستقبل وتعمل على تسليط الضوء على كل ما يهمه من قضايا لتمكين جيل الشباب وتطويع الطاقات في خدمة الوطن.