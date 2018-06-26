«تنظيمية» و«تحكيمية» جائزة دبي للنقل المستدام تبحثان تطوير عمل الدورة المقبلة

المصدر: دبي - البيان

عقدت اللجنة التنظيمية العليا لجائزة دبي للنقل المستدام اجتماعاً مع اللجنة التحكيمية للجائزة في المبنى الرئيس لهيئة الطرق والمواصلات، تم خلاله بحث ومناقشة عدد من المحاور المهمة وأفضل السبل لتطوير آلية عمل الجائزة بدورتها الحادية عشرة المقبلة.

حضر الاجتماع ناصر حمد بو شهاب، رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة، وعبد الرحمن الجناحي، الأمين العام للجائزة، كما حضر الاجتماع حمدان الشاعر رئيس اللجنة التحكيمية للجائزة، وعدد من أعضاء اللجنة العليا.

وأكد ناصر بو شهاب، على أهمية الدورة المقبلة للجائزة والتي سيتم إطلاقها في الأول من أغسطس المقبل، كونها تُعنى بمجال تطوير النقل المستدام في الدولة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الدروس السابقة وتطبيق أفضل الممارسات لإنجاح الدورة المقبلة.

كفاءات

وتم خلال اللقاء أيضاً، مناقشة عضوية أعضاء لجنة التحكيم للدورة الحادية عشرة، حيث تمت الاستعانة بكفاءات ذوي خبرة في مجالات فئات الجائزة بحيث يتناسب مع كافة الفئات الرئيسية والفئات الخاصة للجائزة.

وأكد بو شهاب على أهمية إجراء الزيارات الميدانية من قبل أعضاء لجنة التحكيم لمواقع الجهات المشاركة في منافسات الجائزة، وذلك لضمان تقييم الطلبات بشكل دقيق، مع إجراء المزيد من التبسيط على إجراءات طريقة تقديم الطلبات.

وتابع بأن اللجنة العليا لجائزة دبي للنقل المستدام تسعى ومنذ انطلاق دورتها الأولى إلى تطوير آلية عملها بما ينسجم والتطور الهائل في مشاريع ومبادرات هيئة الطرق والمواصلات، فضلاً عن توسيع المشاركة في الجائزة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص للإسهام في تطوير النقل المستدام في الدولة.

يذكر أن اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي للنقل المستدام تحث مجتمع الأعمال في الدولة على المشاركة في الجائزة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للجائزة (http://www.dastawards.com/) بهدف تسهيل عملية تقديم الطلبات بالكامل، مما يجعل هذه العملية تتم بشكل سلس وسريع.