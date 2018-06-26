دعوة المقاولين والمطورين في أبوظبي للتسجيل في «أوشاد»

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء (المقاولين والاستشاريين والمطورين) غير المسجلين إلى أهمية التسجيل في نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد)، كما دعت البلدية إلى أهمية الالتزام بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئة، وتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية لجميع العمال، والعمل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية حياة العمال.

جاء ذلك خلال قيام الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي بتكريم ممثلي 8 شركات عاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي تقديراً لحصولها على شهادات اعتماد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد)، وتتويجاً لاستيفائهم كافة المتطلبات الأساسية للإطار العام لإمارة أبوظبي في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأثنت الدكتورة هدى على الشركات وحثتها على الاستمرار في التزاماتها وتطبيقها معايير السلامة والصحة المهنية في كافة المشاريع، وتقديم تقارير الأداء الربع السنوية للسلامة والصحة المهنية، والإبلاغ عن الحوادث البليغة والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التصحيحية .

ودعت مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي كافة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء (المقاولين والاستشاريين والمطورين) غير المسجلين إلى أهمية التسجيل في نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد) من خلال : hse@adm.abudhabi.ae.