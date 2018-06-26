9.4 ملايين درهم على مشاريع «الإحسان الخيرية» في رمضان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أنفقت جمعية الإحسان الخيرية خلال شهر رمضان المبارك 9.422 ملايين درهم، وذلك بتنفيذ 9 مشاريع خيرية وإنسانية في كل من عجمان ورأس الخيمة خلال شهر رمضان المبارك.

وذلك ضمن مشاريع الجمعية للمساهمة في مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة، وتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية، بدعم الشرائح المحتاجة، وبلغ عدد المستفيدين من مشاريع الجمعية 10227 أسرة متعففة، كما تم توزيع مليون وجبة إفطار في 7 دول، ضمن حملة «رمضان أمان».

مضاعفة الجهد

وقال الدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية لـ «البيان»: «يعد شهر رمضان المبارك، من أبرز المواسم التي يكثر فيها العمل الخيري والإنساني، وذلك عائد لروحانية الشهر الفضيل، واهتمت جمعية الإحسان الخيرية، بمضاعفة الجهد، وتنفيذ مشاريع يستفيد منها جميع أفراد المجتمع، لا سيما الأسر المتعففة والأرامل والمطلقات والأيتام، والعمل من أجل إسعاد الجميع».

وبيّن أن الجمعية استهلت مشاريعها في رحاب الشهر الفضيل، بتوزيع «المير الرمضاني»، الذي هدف إلى توفير متطلبات الشهر الفضيل من مواد غذائية لكثير من الأسر المحتاجة والمتعففة، وبما يؤمن لهم احتياجاتهم في الشهر الكريم، حيث استفاد من المشروع 6092 أسرة، كما تم تنفيذ مشروع «إفطار الصائم»، وشمل 19 موقعاً بالقرب من المساجد.

الأسر المتعففة

ومن مشاريع الشهر الفضيل التي قامت جمعية الإحسان الخيرية في شهر رمضان، توزيع «زكاة الفطر» بإجمالي مليون درهم، على 2426 أسرة مستحقة للزكاة.

وذلك بعد قيام لجنة المساعدات لدراسة وتضمين الحالات المقدمة من الأسر الفقيرة والمتعففة، ليستفيدوا من المساعدات المالية التي يتم توزيعها عليهم بمبالغ متفاوتة، وتشمل المساعدات المالية أيضاً، كفالة الأيتام وطالب العلم، كما تستفيد الأسر من توزيع المساعدات الغذائية اليومية، لافتاً إلى أن عدد الأسر التي استفادت من أبرز مشاريع شهر رمضان، بلغ 10227 أسرة متعففة.

كما قامت الجمعية بتوزيع «عيدية وكسوة اليتيم»، التي استفاد منها 929 يتيماً، بإجمالي 278 ألف درهم، مؤكداً أن هذا المشروع حظي بدعم كثير من المحسنين وطالبي الخير، الذين يولون اليتيم اهتماماً ورعاية.

وتحرص الجمعية خلال شهر رمضان، على تنفيذ مشروع «سقيا الماء» وتوفير 15 ألف كرتون ماء، وتوزيعها في مسجدي الشيخ زايد بن سلطان وآمنة الغرير في عجمان، عقب صلاة التراويح، ضمن مشاركتها المجتمعية في فعاليات «رمضان عجمان»، طيلة أيام الشهر الفضيل، وذلك بتكلفة 88 ألف درهم.