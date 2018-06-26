وفد عسكري سعودي يطلع على مسيرة الدولة البرلمانية

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

اطلع وفد كلية القيادة والأركان المشتركة السعودية خلال زيارته، أول من أمس، المجلس الوطني الاتحادي، على المسيرة البرلمانية في الدولة والدعم والتوجيه الذي يحظى به المجلس من قبل القيادة الرشيدة.

ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وطبيعة عمل واختصاصات المجلس التشريعية والرقابية والسياسية ومناقشته القضايا الوطنية، ودوره على صعيد المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

ورحّب محمد بن كردوس العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية، بالوفد خلال اللقاء، الذي حضره أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس، مؤكداً أهمية هذه الزيارة، التي تأتي للاطلاع على طبيعة عمل المجلس بوصفه مؤسسة دستورية واكبت مسيرة الدولة منذ تأسيسها، ودور المجلس المهم في بناء دولة القانون والمؤسسات وتوطيد نهج الشورى وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني.

وقال إن المجلس الوطني عمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة في تعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة، الذي تتطلع له قيادتنا الحكيمة وتتبناه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.