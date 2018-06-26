ولي عهد رأس الخيمة يقدم واجب العزاء في وفاة والدة سلطان الذيب

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة واجب العزاء إلى أسرة المغفور لها والدة سلطان عبيد ناصر الذيب.

وأعرب سموه - خلال زيارته أمس خيمة العزاء في الظيت - عن صادق العزاء والمواساة الى أبناء وذوي الفقيدة..سائلا الله عزو جل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم آلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والشخصيات وجموع من المعزين، وأعرب الشيوخ والمعزون عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أبناء وذوي الفقيدة.