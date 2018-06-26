ورشة حكومة دبي تناقش تحديث الخطة الاستراتيجية 2018 ـ 2021

المصدر: دبي - وام

نظمت ورشة حكومة دبي جلسة عصف ذهني برئاسة حميد سلطان المطيوعي المدير التنفيذي جرت خلالها مراجعة ومناقشة تحديث «الخطة الاستراتيجية 2018-2021» تماشياً مع الرؤية المتمثلة في تحقيق الريادة في تقديم خدمة صيانة المركبات بجودة وكفاءة عالية.

تخللت الجلسة التي عقدت بمشاركة جميع الوحدات التنظيمية تشكيل الرؤية المستقبلية للسنوات القادمة والرامية إلى تقديم أفضل الخدمات التي تحقق سعادة المتعاملين فضلاً عن تحديد مجالات العمل الرئيسة بما فيها صيانة المركبات الميكانيكية الثقيلة والخفيفة والخاصة وتأمين وتسجيل المركبات، مع تبني مجالات جديدة تشمل صيانة المركبات الكهربائية وصيانة المركبات ذاتية القيادة تماشيا مع خطة دبي والتطور المتسارع الذي تشهده الإمارة.

وأكد حميد سلطان المطيوعي تضافر الجهود لتحديث وتطوير «الخطة الاستراتيجية 2018-2021» استنادا إلى رؤية واضحة تستهدف رفع مستويات الأداء لتوفير خدمات متميزة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتحقيق سعادة المتعاملين وذلك بالاستفادة من موجة التحول الذكي والابتكارات التكنولوجية المتطورة.

وأوضح أهمية الخطة الاستراتيجية الجديدة كونها تتمحور حول تعزيز الميزة التنافسية لـ«ورشة حكومة دبي» من خلال تقديم خدمات صيانة عالية الجودة بتكلفة مناسبة، وأقل أخطاء وفي غضون فتره زمنية قياسية تعتبر الأفضل على مستوى الإمارة. وأضاف المطيوعي: جاءت جلسة العصف الذهني استــجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الارتقاء بالخدمات الحكومية.