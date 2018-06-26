بحث التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

المصدر: استانا - وام

التقت هند حسن الطاهري الملحق الدبلوماسي بسفارة الدولة في كازاخستان جوليا فاليزي رئيسة صندوق الأمم المتحدة للسكان في كازاخستان.

وقدمت المسؤولة الأممية خلال اللقاء نبذة عن الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في مجال توسيع إمكانيات النساء والشباب والمساواة بين الجنسين ووصول الجميع إلى الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة والبرامج ذات الأولوية التي يتطلع الصندوق إلى إنجازها في الوقت القريب.

من جانبها أشارت هند الطاهري إلى أن دولة الإمارات حريصة على التعاون عن كثب مع مكاتب الأمم المتحدة وخاصة صندوق السكان وذلك باعتبار أن الإمارات تولي أهمية كبيرة للمسائل ذات الصلة بتنظيم الأسرة وتمكين النساء والشباب وتوفير حياة كريمة للمجتمع الإماراتي وكافة المقيمين في الدولة.

شهد اللقاء بحث مختلف الجوانب لتعزيز التعاون بين السفارة ومكتب الأمم المتحدة للسكان في جمهورية كازاخستان.