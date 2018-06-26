شرطة أبوظبي تدعو السائقين للتأكد من صلاحية الإطارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي حملة للسلامة المرورية في فصل الصيف، ودعت السائقين قبل السفر عبر البر إلى التأكد من صيانة مركباتهم وصلاحية إطاراتها، وفحص المرايا الجانبية والداخلية وتشغيل جهاز تحذير الإشارات الأربع وكفاءة الفرامل، وفحص زيت المحرك للتأكد من أنه في الوضع المناسب، وفحص التبريد والتأكد من أن مستوى الماء في المبرد «الراديتر» جيد.

وحذرت قائدي المركبات من مخاطر وجود المواد التي تزيد من احتمالية نشوب حريق في المركبة نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو صيفاً. وأوضح العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن الحملة تأتي بهدف زيادة الوعي بأهمية أخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة المركبة والصيانة الدورية لها، والتأكد من سلامة الإطارات، للحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وخصوصاً خلال هذه الفترة من العام.