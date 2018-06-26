شرطة أم القيوين توعي من جرائم النصب الإلكتروني بـ3 لغات

المصدر: أم القيوين - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين ممثلة بقسم الجريمة المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، حملة «لقد ربحت» للتوعية ضد جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني، حيث تستهدف الحملة التي جاءت بـ3 لغات مختلفة، الجاليات والجنسيات المقيمة في الإمارة لتوعيتهم حول جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، والرسائل النصية الهاتفية، والمكالمات الخادعة.

وتم وضع ملصقات الحملة على المحلات التجارية وثلاجات المياه الموزعة في المناطق السكنية، كمبادرة من قسم الجريمة المنظمة لضمان وصول المعلومة الأمنية لمختلف الجنسيات، حيث أصبحت ظاهرة النصب الإلكتروني تشكل هاجساً أمنياً لأجهزة الشرطة والمواطنين والمقيمين على حد سواء، باعتبارها جريمة تهدد أمن المجتمع واستقراره.

وأكد الرائد مروان راشد رئيس قسم الجريمة المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً مضاعفة من أجل الحد من تلك الجرائم والنتائج التي تترتب عليها، آخذين في الاعتبار أن ذلك لا يأتي إلا من خلال تعاون وتفاعل أفراد المجتمع مع حملات التوعية الأمنية.

ودعا أفراد المجتمع للتواصل عن طريق خدمة «نحميك يا وطن» وخدمة «اطمئن» في تطبيق أم القيوين الذكية المتوفر على جميع الأجهزة الذكية، أو من خلال الخط الساخن 0569990855، أو القدوم شخصياً إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أم القيوين في حال تعرض أحدهم لأي جريمة من الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز أو النصب والاحتيال الإلكتروني وغيره.