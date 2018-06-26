«نقل أبوظبي» ترفع الوعي بقضايا الاستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دائرة النقل حملة توعوية تهدف إلى زيادة إدراك ووعي المجتمع لا سيما قطاع الأعمال والمؤسسات بأهمية التعاون المشترك وتعزيز الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال المحلي في دعم توجه الدائرة ومساعيها لإرساء قطاع نقل بمستوى عالمي يتمتع بمقومات الاستدامة ويتسم بالأمان والفاعلية ويكون متاحاً للجميع وفي الوقت نفسه يدعم النمو والتنوع الاقتصادي ويسهم في الاستدامة البيئية. ويأتي إطلاق الحملة في خطوة تتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي ». وقال المهندس بدر القمزي مدير إدارة تخطيط النقل المتكامل في دائرة النقل إن هذه الحملة تهدف إلى رفع الوعي بقضايا الاستدامة بقطاع النقل وإحداث تغيير وتطوير في ثقافة النقل بالإمارة.