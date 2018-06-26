«أصدقاء مرضى السرطان» تدخل الفرح إلى قلوب الأطفال بمستشفى دبي

المصدر: الشارقة - البيان

ضمن مبادرتها «عربة المرح»، التي تستهدف الأطفال المصابين بالسرطان، الذين يتلقون العلاج في مختلف مستشفيات الدولة، نظمت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، زيارةً إلى «مستشفى دبي»، هدفت إلى تعزيز الروح المعنوية الإيجابية، وإدخال الفرح والسعادة إلى قلوب الأطفال الصغار المصابين بالسرطان الذين يتلقون العلاج بالمستشفى.

وتحت رعاية بلدية دبي، وبالتعاون مع متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، نظمت «عربة المرح» خلال هذه الزيارة ورشة رسم شارك فيها 13 طفلاً مصاباً بالسرطان، تضمنت عدداً من الأنشطة التفاعلية والإبداعية، وأتاحت للصغار فرصة الاستمتاع بتلوين مجسمات مساجد وفرها متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، حيث منحوها ألواناً نابضة بالحياة، عكست روحهم الإيجابية .