بدء العمل بغرفة العمليات الجديدة في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن بدء العمل في غرفة العمليات الجديدة وذلك بعد تحديث وتركيب أنظمة متطورة ترمي إلى تعزيز الأمن والسلامة وتحقيق زمن الاستجابة المطلوب ضمن الأجندة الوطنية لعام2021 .

واستقبلت غرفة العمليات بشرطة عجمان 177 ألف مكالمة خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 69 ألف مكالمة شهريا وتم تسجيل 16 ألف بلاغ، ويقوم العاملون بالغرفة بإجراء استطلاع منذ نهاية العام الماضي لمعرفة مدى رضا المتعاملين مع الشرطة.

أنظمة حديثة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر القيادة العامة لشرطة عجمان في منطقة مشيرف صباح أمس وتحدث خلاله المقدم هشام عبدالله بوشهاب مدير إدارة العمليات، موكداً بأن افتتاح غرفة العمليات الجديدة إضافة نوعية لتطوير الخدمات ويأتي في إطار تحقيق المؤشرات الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى الوصول إلى الزمن العالمي للاستجابة في وقت الطوارئ وتقليل الجرائم الخطرة وارتفاع نسبة الشعور بالأمان بين السكان والحد من حوادث الوفيات، ولفت إلى أن غرفة العمليات الجديدة زودت بأنظمة حديثة لاستقبال البلاغات وتحويلها مباشرة الكترونياً عن طريق الأنظمة الجديدة عبر أجهزة للدوريات.

وأكد مدير إدارة العمليات بأن التقنيات الحديثة التي وفرتها وزارة الداخلية بغرفة العمليات أتاحت تحديد الأماكن الساخنة وأوقات الذروة والوصول إلى موقع مقدم البلاغ وأسفرت نتائج استطلاع رأي الجمهور خلال الربع الأول عن نسبة رضا بمعدل91% عن الخدمات التي تقدمها الشرطة، كما أن وجود خدمة الإنذار المرئي ساهم في تحقيق الأمن من خلال ربط 154 منشأة من البنوك ومحلات الصرافة وسوق الذهب.

وأفاد بأنه تم تركيب 2879 كاميرا خاصة بربط المنشآت الحيوية والمالية بالإنذار المرئي من خلال عمل اربع شركات معتمدة من الشرطة تقوم بعملية الصيانة والمتابعة لدقة عملية التصوير على مدار اربع وعشرين ساعة لتحقيق الحماية للمؤسسات المصرفية وسوق الذهب.

مواقف طريفة

كشف المقدم هشام بوشهاب عن حدوث مواقف طريفة تواجه العاملين بغرفة العمليات بصورة يومية، مشيراً إلى أن عدد المكالمات التي يتم رصدها خلال الشهر تصل إلى 69 ألف مكالمة غالبيتها مجرد استفسارات عن مواعيد صلاة الفجر أو موعد الإفطار خلال شهر رمضان أو الاستفسار عن مواقع خدمية، كما تعود شاعر الاتصال يومياً بعد منتصف الليل لإسماع العاملين قصيدة شعرية.

ويستقبل العاملون هذه المكالمات برحابة صدر وذلك من أجل تعزيز العلاقة مع المجتمع، كما تم تخصيص هاتف رقمه901 لاستقبال مكالمات الجمهور عن الخدمات التي تقدمها شرطة عجمان والمطلوب لإنجاز المعاملات وذلك بهدف نيل رضا المتعاملين.