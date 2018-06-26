4 شروط للمؤمن عليه لضم الخدمة المستحق عنها معاشاً

المصدر: وام

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن القانون يمنح المؤمن عليه إمكانية ضم مدة الخدمة التي استحق عنها معاشاً بهدف تحسين نسبة المعاش عند انتهاء خدماته.. مشيرة إلى أنه يشترط لضم هذه المدة توافر 4 شروط أساسية.

وأوضحت أن هذه الشروط هي: تقديم طلب الضم خلال سنة من عودته للعمل، وألا يزيد عمره عن 55 عند العودة، وأن تشمل المدة التي يرغب في ضمها كامل المدة التي ربط له عنها المعاش سواء كانت فعلية أو مضمومة أو مشتراة، ووقف صرف المعاش من تاريخ العودة للعمل.

وأشارت الهيئة إلى أن تكاليف ضم مدة خدمة المعاش تحسب بناء على الفرق بين راتب حساب الاشتراك عند تقديم طلب الضم وراتب حساب المعاش مضروبا في 20 في المائة وهي نسبة الاشتراك كاملة عن المؤمن عليه وعن صاحب العمل مضروبا في مدة السنوات التي يراد ضمها بالأشهر والأيام.

وأوضحت في مثال أن إذا رغب المؤمن عليه في ضم مدة خدمة 20 سنة وكان راتب حساب اشتراكه بتاريخ تقديم طلب الضم 15 ألف درهم، وكان راتب حساب معاشه 10 آلاف درهم، فإن تكلفة الضم تحسب بطرح 15 ألفا من 10 آلاف لتكون النتيجة 5 آلاف درهم وهو الفرق بين راتب حساب الاشتراك عند تقديم طلب الضم وراتب حساب المعاش.. بعد ذلك ضرب الـ 5 آلاف درهم في 20 في المائة وهي نسبة الاشتراك عنه المؤمن عليه وعن صاحب العمل في 240 شهرا وهي مدة الـ 20 سنة التي يريد ضمها بالأشهر حيث ستكون التكلفة هي 240 ألف درهم.

وقالت إن التكاليف تؤدى للهيئة دفعة واحدة أو بالتقسيط بناء على طلب المؤمن عليه شريطة تأدية 50 في المائة من هذه التكاليف وتقسيط الباقي على أقساط شهرية لا تقل عن ربع راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم وفي جميع الأحوال يشترط تسديد كامل التكاليف قبل انتهاء الخدمة.