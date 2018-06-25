"الأرصاد" يتوقع أجواء صحوة غدا على الدولة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً.. فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.. بينما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية. وقال - في نشرته اليومية - إن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام تصل إلى 38 كم/ساعة أحياناً على بعض المناطق المكشوفة.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:59 والثاني عند الساعة 00:06 ويكون الجزر الأول عند 17:31 والثاني عند الساعة 07:16.

وأفاد بأن بحر عمان سيكون متوسط الموج يضطرب أحيانا.. فيما سيحدث المد الأول عند 09:27 والثاني عند الساعة 20:13، ويكون الجزر الأول عند الساعة 15:05 والثاني عند الساعة 03:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 30 75 25

دبي 39 29 80 30

الشارقة 40 29 80 25

عجمان 39 29 80 35

أم القيوين 40 29 80 30

رأس الخيمة 39 28 80 35

الفجيرة 40 34 60 20

العين 44 27 80 15

ليوا 44 26 75 15

الرويس 39 27 70 25

السلع 39 29 70 25

دلما 40 31 75 30

طنب الكبرى 38 30 85 40

طنب الصغرى 38 30 85 40

أبوموسى 38 30 85 40