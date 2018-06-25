تطبيق جدول مخالفات يقلص تكاليف الأعمال في "اقتصادية رأس الخيمة"

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أعلنت اقتصادية رأس الخيمة عن بدء تطبيق جدول مخالفات الجديد للأنشطة الاقتصادية بالإمارة وفقا لقرار المجلس التنفيذي الصادر بهذا الشأن، يقلص من تكاليف الأعمال مقارنة من الجدول السابق حيث تضمنت التعديلات الجديدة على جدول المخالفات إلغاء 33 مخالفة كان معمول بها في الجدول السابق نظرا لوقوع هذه المخالفات ضمن اختصاصات جهات حكومية محلية واتحادية أخرى.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، أن الجدول الجديد يجسد حرص الدائرة على تخفيف الأعباء الرقابية على الشركات وضمان عدم الازدواجية والتداخل في الصلاحيات الرقابية بين هذه الجهات، ومن أبرز المخالفات التي تم حذفها من الجدول مخالفة ممارسة النشاط خارج المحل، وعدم الالتزام بالزي الموحد لتمييز العاملين في المقهى، نظرا لكونها ضمن صلاحية دائرة البلدية، وعرض أو توزيع منشورات ممنوعة خلال انعقاد المؤتمر، ومخالفة شروط تصريح المؤتمر نظرا لكونها ضمن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وأشار إلى إن من أبرز التحسينات والتغييرات التي أجريت على جدول المخالفات هي تخفيض قيمة المخالفات بحديها الأدنى والأقصى للعديد من بنود جدول المخالفات إدراكا لأهمية تعزيز الثقة بين الدائرة ومجتمع الاعمال في الامارة، ومن أجل حفز أصحاب العمل على الاستمرار في ممارسة الأنشطة الاستثمارية، كما شهدت مخالفات عدم التجديد تخفيضاً بنسبة 60% من القيم السابقة، فضلاً عن تقليص عدد الإجراءات لكل مخالفة إلى إجراءين اثنين فقط عوضا عن ثلاثة إجراءات، مما يخفف من عبئ الإجراءات الرقابية على أصحاب الأعمال في الامارة.