بلدية أم القيوين تعد فيديو ترويجياً عن رؤية 2021

المصدر: أم القيوين ـ البيان

أعدت بلدية أم القيوين متمثلة بإدارة الاتصال الحكومي فيديو متكاملاً عن رؤية إمارة أم القيوين، والذي شارك في تمثيله عدد من مديري وموظفي الدائرة، متحدثين فيه عن محاور رؤية الإمارة، وذلك بهدف التسويق المرئي، والذي يخلق مزيداً من التفاعل والانتشار السريع بين جميع فئات المجتمع. وأطلقت حكومة أم القيوين مؤخراً رؤية إمارة أم القيوين ونموذج عمل حكومة المستقبل، والتي تقوم على تحقيق جودة حياة عالية لمجتمع متلاحم مبني على الاقتصاد المستدام، وتشمل خمسة محاور رئيسة هي حكومة مبتكرة ومجتمع متلاحم وسياحة جاذبة واقتصاد مستدام وبنية تحتية متميزة.

وذكر الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، أن العمل امتداد لاهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، لتحقيق تطلعات رؤية أم القيوين 2021 بتبني نموذج مستقبلي يعزز التوجهات الاستراتيجية للحكومة.

وأكد بأن تفعيل تحقيق أهداف الرؤية هو إيجاد تنمية شاملة ومستدامة للإمارة بما يتماشى مع توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة، وأوضح أن الرؤية تعزز ترسيخ مجتمع متلاحم وهو مجتمع منطلق بروح إيجابية ويتواصل بمسؤولية مع عناصر بيئته، ويساهمون بفعالية في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، مبيناً أنه يجب الاهتمام والتركيز على المجتمع الإماراتي لأنه المحرك الأساسي في عجلة تطور حكومة المستقبل، والتي تشهدهــا الإمــارة لتحقيق رؤية الإمارات بأن تكــون ضمــن أفضــل دول العالـم.