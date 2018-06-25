«ناسا» تنظم أول مخيم صيفي للفضاء في الإمارات الشهر المقبل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تنظم وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أول مخيم صيفي للفضاء وصناعة الصواريخ من ناسا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيكون المخيم مفتوحاً لكل الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين الـ9 والـ18 عاماً، وسيقوده مجموعة من خبراء ناسا الذين يمتلكون خبرة واسعة في الفضاء من أميركا الشمالية وأوروبا، ويبدأ المخيم في الـ15 من يوليو المقبل وينتهي في الـ23 من أغسطس المقبل.

وسيتم خلال المخيم استخدام المناهج الفضائية لناسا والإمارات والمشاريع الفضائية وتدريبات رواد الفضاء، كما سيتعلم الطلاب عن الحياة والعمل في الفضاء، وسيتعرفون على الرحلات التي وصلت إلى المريخ، كما أنهم سيصممون قاعدتهم الخاصة للمريخ.

ويتيح المخيم فرصة ليتعرف الطلاب على صناعة وعلوم الصواريخ، وسيتعلم الطلاب طريقة عمل الصواريخ وستكون لديهم فرصة بناء نموذج صاروخ حقيقي. وستتم تغطية جميع جوانب الحياة في الفضاء حتى أنهم سيتمكنون من تذوق الطعام الحقيقي الذي يتناوله رواد الفضاء.

وسيعقد المخيم الأسبوعي في قاعة فندق لابيتا دبي باركس اند رسرورتس خلال أيام الأسبوع من الـ10 صباحاً وحتى الـ4 مساءً. وسيشهد هذا المخيم معلمين من ناسا يقومون بتوجيه الطلاب طوال رحلتهم وصولاً إلى عالم الفلك وصناعة الصواريخ المبهر. كما يضم المخيم زيارات من ضيوف خاصين للتحدث عن تجاربهم الشخصية.

كما أنهم سيجيبون عن جميع تساؤلات الطلاب حول المسارات المهنية المستقبلية في العلوم والهندسة، وكيف يمكنهم تحقيق أحلامهم.

وتعتبر هذه الفرصة الفريدة والأولى من نوعها أمراً رائعاً لكل الطلاب في الإمارات ليخوضوا تجربة التعرف على جميع الأمور المبهجة المتعلقة بالعلوم والهندسة والفضاء. وتم تنظيم المخيم الصيفي للفضاء وصناعة الصواريخ من ناسا من قِبل مدرسة كومباس العالمية، وهي علامة تجارية رائدة في مجال السفر منذ عام 2003. فهي متخصصة في رحلات السفر وهي الشريك الإقليمي لمركز ناسا للفضاء والصواريخ في الولايات المتحدة الأميركية.