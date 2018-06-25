متابعة لجان اختبارات الدراسات العليا في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

تفقد العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، لجان اختبارات الفصل الدراسي الثالث لطلبة الدراسات العليا في برامج الماجستير في القانون والماجستير في علوم الشرطة، للعام الأكاديمي 2017/‏‏‏‏‏2018، وأدى طلاب برنامج القانون العام الاختبار في مادة «نظم الحكم في الإسلام»، وطلاب برنامج القانون الخاص في مادة «قانون الإجراءات المدنية مع التعمق»، وطلاب برنامج العلوم الجنائية في مادة «القانون الجنائي المقارن»، وطلاب برنامج قانون التجارة والاستثمارات الدولية في «الإفلاس الدولي»، وطلاب برنامج حقوق الإنسان في «حقوق الإنسان في العمل الشرطي»، وطلاب برنامج القانون والبيئة في «القانون الدولي للبيئة»، وطلاب برنامج إدارة الأزمات الأمنية في «المنهج التطبيقي لإدارة الأزمات الأمنية».