«صحة دبي» تنظم مؤتمراً عالمياً للتغذية خلال أكتوبر المقبل

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تنظم هيئة الصحة في دبي خلال الفترة من 24 وحتى 26 أكتوبر المقبل مؤتمر دبي العالمي للتغذية بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء والمتخصصين والخبراء الدوليين والإقليميين في مجال التغذية العلاجية للمرضى.

تخصص

وأكدت وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية بهيئة الصحة في دبي أهمية المؤتمر الذي يعد من المؤتمرات العلمية المتخصصة التي تساهم في رفع المستوى العلمي والمهني وتعزيز كفاءة العاملين في هذا المجال والمجالات الطبية الأخرى من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على آخر المستجدات والدراسات والإحصاءات في مجال التغذية بكافة جوانبها المختلفة المجتمعية، والوقائية والسريرية.

وقالت: «إن ما يميز المؤتمر في دورته الـ 4 هو مشاركة الجمعية الأوروبية للتغذية وأمراض الكبد والجهاز الهضمي للأطفال ولأول مرة على مستوى الشرق الأوسط من خلال تقديم عدد من المحاضرات وورش العمل المتخصصة، وكذلك مشاركة الجمعية الأميركية للتغذية الأنبوبية والوريدية».

مواعيد

وأوضحت أن المؤتمر الذي سيستمر على مدار 3 أيام بفندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي ـ دبي سيناقش عدداً من المحاور المتعلقة بآخر الأبحاث والمستجدات العالمية في علم التغذية والغذاء، والمواد الغذائية الفعالة ومركباتها الحيوية، وأهمية فيتامين «د»، والتغذية خلال مراحل الحياة المختلفة، وبروتوكولات التغذية قبل وبعد العمليات الجراحية، والسمنة واضطرابات الجهاز الهضمي، والتغذية السريرية في وحدة العناية المركزة، وأهمية المواد الغذائية في إزالة السموم من الجسم وآلياتها في العمل، وعلم الجينات الغذائية، والتغذية وعلاج الأمراض غير المعدية كالحساسية، والسمنة، والسكري، والسرطان، والأمراض القلبية الوعائية.

محاضرة

وقالت إن المؤتمر الذي سيتضمن أكثر من 60 محاضرة علمية و5 ورش عمل سيركز على استعراض العديد من الحقائق وتصحيح الاتجاهات المتعلقة بالتغذية والتغذية العلاجية، وتدريب عدد من العاملين في الرعاية الصحية وطلاب الجامعات والمهتمين بمعرفة آخر المستجدات العالمية في هذا المجال، ووضع معايير وسياسات جديدة لبعض الحالات المرضية كمرضى العناية المركزة وتغذية أمراض الجهاز الهضمي وغيرها.