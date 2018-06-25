«أمان» تضبط 450 مطلوباً في عجمان العام الماضي

المصدر: Ⅶعجمان - أسامة احمد

نجحت عمليات المراقبة الأمنية التي تقوم بها دوريات شرطة عجمان «أمان» في ضبط 450 مطلوباً للجهات الأمنية داخل الدولة، وذلك خلال العام الماضي، كما أسفرت عمليات المراقبة عن ضبط 4 متهمين من الجنسية الآسيوية مطلوبين من قبل «الإنتربول»، وذلك لقيامهم بجرائم قتل في بلدانهم وتم تسليمهم عن طريق وزارة الداخلية للجهات المعنية. كما سيتم مضاعفة عدد دوريات الشرطة العاملة في عجمان ودخول عدد 10 دوريات جديدة للخدمة في مطلع سبتمبر المقبل، وذلك لتغطية جميع الأحياء السكنية ولتعزيز الأمن والسلام في الإمارة ومواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية والحد من الجرائم، ويجري الآن تدريب العناصر الشرطية التي تم استيعابها مؤخرا للعمل ضمن أفراد دوريات الشرطة.

إنجاز

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد عام لشرطة عجمان لـ«البيان»: نجحت دوريات شرطة عجمان «أمان» في تعزيز الأمن في الإمارة والعمل كدورية شاملة في مجال البحث الجنائي والمروري، لافتا أنه تم مؤخرا ضبط أربعة متهمين في جرائم قتل من الجنسية الآسيوية مطلوبين من قبل الإنتربول وتسليمهم، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤكد نجاح الدوريات في المهام الموكلة لها في ضبط المتهمين والعمل على مساعدة الإدارات الشرطية الأخرى في نشر الأمن والسلامة، كما أشار إلى أنه تم عن طريق دوريات «أمان» ضبط 450 متهماً مطلوباً في جرائم مختلفة داخل الدولة وتم تسليمهم للجهات المعنية خلال عام 2017.

وذكر بأن دوريات «أمان» بدأت العمل في المجال الجنائي من اجل الحد من الجريمة وحفظ الأمن والسلامة في الأحياء السكنية في مدينة عجمان، وذلك بعمل عدد عشر دوريات وسيتم مضاعفتها بدعم من الحكومة المحلية لتصبح 20 دورية في مطلع شهر سبتمبر المقبل، وتم مؤخرا تعيين عدد من العناصر الشرطية وتدريبهم للعمل في الدوريات الجديدة ودخولهم دورات تدريبية أمنية.

مواكبة

وأشاد القائد العام لشرطة عجمان بجهود العاملين في دوريات الشرطة في الحد من نسبة الجرائم وضبط المطلوبين وتعزيز مسيرة الأمن والسلامة في إمارة عجمان، لافتا إلى أن الهدف الذي وضعته القيادة العامة لشرطة عجمان من مضاعفة عدد الدوريات هو تقليل زمن نسبة الاستجابة من ثماني دقائق ونصف الدقيقة والذي تحقق خلال العام الماضي، إلى 8 دقائق خلال العام الحالي.

وحول عمل الدورية البحرية التي أطلقت نهاية العام الماضي أشار إلى أن الدورية تعمل في خور عجمان، وتم بالتعاون مع دائرة الميناء والجمارك تحديد السرعات البحرية وتركيب لوحات لإرشاد قائدي القوارب البحرية لتفادي وقوع الحوادث ومن أجل السلامة.