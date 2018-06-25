1 يوليو تطبيق المرحلة الثالثة من المسارات المخصصة للحافلات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، التطبيق الفعلي للمرحلة الثالثة من نظام (المسار)، وهو المسار المخصص للحافلات ومركبات الأجرة حيث سَتُطَبَّق هذه المرحلة بدءا من المنطقة الواقعة قبل محطة مترو بحيرات جميرا بمسافة قليلة، حيث يبلغ طول المسار المخصص للحافلات (1,8) كم.

وأوضح عادل شاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بأن المرحلة الثالثة من نظام (المسار)، وهو المخصص للحافلات ومركبات الأجرة، سيبدأ تطبيقها الفعلي في 1 يوليو المقبل. وسيتم بموجبه فرض غرامة على المركبات المخالفة بقيمة (600) درهم، بناءً على النظام رقم (1) لعام 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في دبي.

وأشار إلى أن تحرير المخالفات سيتم بطريقتين، الأولى آلية من خلال كاميرات المراقبة التابعة للهيئة، والثانية يدوية عن طريق دوريات شرطة دبي.