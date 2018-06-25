«كليفلاند كلينك أبوظبي» يجري أول زراعة مزدوجة للرئتين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أجرى الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» 3 جراحات لزراعة أعضاء من متبرع متوفى وتضمنت أول زراعة مزدوجة للرئتين في الدولة.

وكانت عائلة المتوفى تبرعت برئتيه وكليتيه وكبده فأجريت زراعات الرئتين والكبد وإحدى الكليتين في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» الذي يعد المركز الأول والوحيد في دولة الإمارات لزراعة الأعضاء المتعددة، فيما تم نقل الكلية الأخرى لاستخدامها في جراحة زراعة أخرى في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وتضاف الزراعة المزدوجة للرئتين التي تتضمن استئصال رئتي المريض معاً واستبدالهما بالرئتين المتبرع بهما إلى سلسلة الإنجازات التي حققها مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» في مجال زراعة الأعضاء، وذلك بعد أن نجح في وقت سابق من العام الحالي بإجراء زراعات رئة وكبد كما شهد أول جراحة لزراعة القلب في الدولة في ديسمبر 2017.

وتم إجراء العملية لسيدة وافدة تبلغ من العمر 45 عاماً كانت تعاني من تليف رئوي حاد مجهول السبب وهو مرض لا يمكن علاجه ويسبب الكثير من التندب في الرئتين، وعادة ما يعيش المرضى لمدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات بعد تشخيصه في حال عدم إجراء الزراعة.

وترأس الدكتور رضا سويلاماس رئيس قسم جراحة الصدر في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» فريقاً ضم 10 أطباء من الأخصائيين في جراحة الصدر وطب الرئة والتخدير، بالإضافة إلى كوادر التمريض المتخصصة بالرعاية الحرجة لإجراء الزراعة للمريضة.

واستخدم الفريق طريقة مبتكرة قليلة البضع عبر إحداث ثقبين على كل جانب من جانبي الصدر دون الحاجة إلى المجازة القلبية الرئوية، ويسهم هذا النوع من الجراحات في تقليل الندوب وتسريع عملية التعافي وتقصير مدة الإقامة في المستشفى مقارنة بالجراحة التقليدية.

وقال الدكتور سويلاماس الذي أجرى أكثر من 150 عملية زراعة مزدوجة للرئتين خلال السنوات الـ 10 الماضية: «إن الجراحة سارت على ما يرام، وإن صحة المريضة تتحسن بشكل جيد وهي تتنفس الآن بشكل طبيعي».

ومن جهة أخرى، ترأس الدكتور أنطونيو بينا أخصائي جراحة الزراعة في معهد أمراض الجهاز الهضمي الفريق الطبي الذي أجرى زراعة الكبد لمريضة من رأس الخيمة كانت تعاني من تليف حاد في الكبد، وتم إجراء جراحة زراعة الكلية برئاسة الدكتور بشير سنكري رئيس معهد التخصصات الجراحية الدقيقة رئيس برنامج زراعة الأعضاء في المستشفى، وساهمت في إنقاذ حياة مريض آخر من المرضى المدرجين على قائمة الانتظار في المستشفى.