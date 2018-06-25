إطلاق «المفتش الذكي» و«كلنا راقب» لرصد التجاوزات البيئية في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶرأس الخيمة –أحمد أبوالفتوح

أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة خدمتي «المفتش الذكي» و«كلنا راقب الذكي»، أمس خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم بقاعة المؤتمرات في فندق هيلتون دبل تري جزيرة المرجان بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وذلك ضمن 46 خدمة إلكترونية تقدمها الدائرة وإلغاء تسجيل المخالفات الورقية التي كان المفتشون يحررونها في السابق ضمن خطة التحول للحكومة الذكية التي تطبقها رأس الخيمة، بهدف اختصار الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة، أن الخدمات الذكية الجديدة تأتي ضمن مشروع الحكومة الذكية ومواكبة التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في الخدمات الحكومية المقدمة لأفراد المجتمع، لافتاً إلى أن التحول الذكي أصبح واقعاً يفرض نفسه .

وأشار إلى أن خدمة «المفتش الذكي» تختصر الوقت لأكثر من 90% في تسجيل المخالفات البيئية ووصول رسالة بإشعار المخالفة على هاتف مرتكب المخالفة مباشرة، وذلك مقارنة بالطريقة التقليدية التي كانت تلزم المفتش بعملية التسجيل الورقي .

تشديد العقوبات

وأوضح أحمد حمد الشحي مستشار الدائرة، أن مشروع المفتش الذكي يستهدف في المرحلة الأولى 86 مفتشاً، وسيتم زيادة هذا العدد لـ 100 مفتش ضمن المرحلة الثانية من المشروع، لافتاً إلى أن الدائرة سجلت 3760 مخالفة بيئية منذ بداية العام الجاري وحتى مساء أمس، حيث وضع الدائرة قوانين جديد لتغليظ العقوبات ضد المخالفات والتجاوزات البيئية.

أحمد الحمادي خلال إطلاق الخدمات الالكترونية| تصوير: إبراهيم صادق

46

ارتفع عدد الخدمات المقدمة إلى 46 خدمة عبر التطبيقات الذكية في رأس الخيمة. ويسهم تطبيق «كلنا راقب الذكي» في استقبال ملاحظات أفراد المجتمع بتسجيل المخالفات ورصد التجاوزات البيئية عبر التطبيق الذكي، مع ضمان السرية والأمانة، حيث يتطلب التطبيق تحميل الصور «لايف» وعدم تحميلها من معرض صور الهاتف.