حاكم رأس الخيمة والشيوخ يعزّون في وفاة والدة سلطان الذيب

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى أسرة الذيب في وفاة المغفور لها والدة سلطان عبيد ناصر الذيب.

وأعرب سموه -خلال زيارته مساء أمس خيمة العزاء في منطقة الظيت برأس الخيمة- عن صادق العزاء والمواساة إلى أبناء وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وفواز عبد الله بن جمعة، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

كما قدّم واجب العزاء، سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ مكتوم بن راشد بن أحمد المعلا، والشيخ علي بن راشد بن أحمد المعلا، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ سلطان بن علي بن سيف الخاطري، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان القبائل والشخصيات وجموع من المعزين.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أبناء وذوي الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.