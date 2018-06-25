إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين الإمارات وإيرلندا

المصدر: Ⅶ دبلن ـ وام

عقدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي جلسة مباحثات رسمية أمس مع شون أوفاريل رئيس مجلس النواب الايرلندي في دبلن.

جرى خلال الجلسة - التي حضرها سلطان محمد ماجد العلي سفير الدولة لدى جمهورية ايرلندا - الاتفاق على إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين المجلسين لتأطير العلاقات القائمة بينهما فضلاً عن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ودورها في التنسيق والتشاور والتواصل بين شعبي البلدين الصديقين.

وبحث الجانبان سبل تفعيل العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية والاستفادة مما يحظى به البلدان من علاقات متميزة مع دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية.

ورحب رئيس مجلس النواب الإيرلندي بمعالي الدكتورة أمل القبيسي ووجه الشكر لها على تلبية الدعوة وزيارة إيرلندا والمشاركة في الافتتاح الرسمي لمركز التسامح والاندماج بجامعة دبلن سيتي.

وثمن جهود معالي الدكتورة أمل القبيسي من خلال ترؤسها المجموعة الاستشارية البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف في الاتحاد البرلماني الدولي وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مؤكداً أهمية هذه المجموعة ودورها في بناء شراكات دولية لمكافحة الإرهاب والتطرف وارتكازها على تحقيق أفضل مستويات التعاون والتنسيق بين الدول وتطوير الجهود والإجراءات المشتركة في هذا الشأن.