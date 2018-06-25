خليفة يصدر مراسيم بالمصادقة على اتفاقيات دولية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بخصوص المصادقة على اتفاقيات دولية وثنائية بين دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة وإنشاء سفارة للدولة في جمهورية المالديف وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وتضمنت المراسيم التي أصدرها صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «97» لسنة 2018 بشأن انضمام الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص النقل الدولي للبضائع الخطرة، والمرسوم الاتحادي رقم «98» لسنة 2018 بانضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق والبروتوكول الملحق بها.

وفي الإطار ذاته، أصدر رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «102» بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والتي تضمنت تعديل اسم المنظمة إلى منظمة التعاون الإسلامي، وتعديل دورية انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية من 3 سنوات إلى سنتين.

وصادق صاحب السمو رئيس الدولة على اتفاقية بين الإمارات وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون الصناعي والتقني والعلمي بين شركات الصناعات المدنية، وعلى اتفاقية تعاون إداري متبادل في المسائل الجمركية بين الإمارات وجمهورية طاجيكستان، فيما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «105» بشأن إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية المالديف على أن يكون مقرها العاصمة «ماليه».