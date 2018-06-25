الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك باجتماع لجنة الاقتصاد الآسيوية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي سيعقد في جمهورية قبرص خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو 2018.

ويمثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذه المشاركة عزة سليمان بن سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي.

وبحسب جدول أعمال الاجتماع سيتم انتخاب مكتب اللجنة، واستعراض تقرير الأمانة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية حول الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة، واستعراض ومناقشة عدد من مشروعات القرار بشأن: سوق الطاقة المتكامل الآسيوي، والقضايا البيئية، والشؤون المالية لضمان الجهود للنمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، ودور البرلمانات في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمياه والصرف الصحي في آسيا للجميع، وفي حال اعتماد تلك المشروعات سيتم رفعها للعرض في الدورة القادمة للجمعية.

كما سيتم خلال الاجتماع الاطلاع على مقترحات الوفود المشاركة بشأن مشروع القرار الخاص بالتخطيط لميزانية الجمعية والتعديلات التي أدخلت عليه من قبل المشاركين في الاجتماع، ودراسة كل المقترحات من أجل اختيار النموذج الأمثل لاحتساب الميزانية، والمساهمات المطلوب دفعها من الدول المشاركة في الجمعية البرلمانية الآسيوية، بحيث سيتم اختيار أحد المقترحين، الأول يقضي بأن تكون هناك أنصبة مختلفة للدول الأعضاء بحسب عدد السكان أو المساحة الجغرافية أو ناتجها القومي، والآخر يتمحور حول أن يكون نموذج الدفع على أساس المساواة وهو ما يعني أن جميع الدول الأعضاء تقوم بتسديد مساهمات متساوية بغض النظر عن حجم سكانها أو الناتج المحلي الإجمالي.

وستعرض الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الاجتماع مقترحاتها بشأن النموذج الأمثل للمساهمات السنوية للدول الأعضاء في ميزانية الجمعية، وكذلك مقترحاتها بشأن مشروعات القوانين المطروحة على جدول أعمال اللجنة، فضلاً عن تقديم مداخلات حول جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات المرتبطة بالطاقة والاقتصاد والتنمية المستدامة والبيئة، ودورها العالمي الكبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين حول العالم، بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية لمكافحة الفقر.