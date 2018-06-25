«قضاء أبوظبي» تمنح ترخيصاً لـ 4 ضباط لمهام الكاتب العدل الحكومي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بقيد وترخيص أربعة ضباط من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي ضمن اختصاصاتهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.

وأدى الضباط اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء، أمس بمقر الدائرة في أبوظبي، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي لكاتب العدل الحكومي، وذلك بحضور يوسف الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين.

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وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، على تطوير تجربة الكاتب العدل الخاص والحكومي.

من جهتها أشادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بقيد وترخيص أربعة ضباط من منتسبيها لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي، إذ أكد اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، أهمية القرار رقم 38 لعام 2017، الذي أصدره سمو رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.